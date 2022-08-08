Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области увеличили на 100 тысяч рублей сумму единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский» региона. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе областной администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие, солдат, армия

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти окажут социальную поддержку в виде единовременных выплат в 200 тыс. рублей, а также предоставят преимущество при зачислении в государственные образовательные организации среднего и высшего профессионального образования и помогут детям военнослужащих устроиться в детский сад. Однако вскоре сумма единовременной выплаты была увеличена на 100 тысяч, до 300 тысяч рублей.

«Дополнительные средства выделены из резервного фонда губернатора Ленинградской области. Региональные льготы будут предоставлены всем военнослужащим батальонов, независимо от места регистрации», — говорится в сообщении.

Напомним, формирование дивизионов осуществляет пункт отбора на военную службу по телефону: 8 (812) 572-20-30 или в военном комиссариате Ленинградской области на набережной реки Фонтанки, 90.