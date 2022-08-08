Москва, 8 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Предложенный правительством кредитный продукт на инвестиционные цели для МСП должен подтолкнуть развитие внутреннего туризма в России, заявил корреспондентуИА REGNUM8 августа зампредседателя комитета Госдумы по экономической политикеАртём Кирьянов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

Как сообщалоИА REGNUM, премьер-министр РоссииМихаил Мишустин объявил о появлении новых кредитов с льготным периодом, предполагающим ставки в 4,5% для малого бизнеса и 3% для среднего бизнеса.

По словам Кирьянова, сегодня в туристической отрасли наблюдается напряжение, связанное с нехваткой ресурсов. Депутат отметил, что на фоне санкционного давления, граждане России стали больше отдыхать внутри страны.

«Кредиты под 3% — это, конечно, очень правильное решение, соответствующее и потребностям людей, и действительно, которое способно стимулировать развитие внутреннего туризма, стимулировать, в том числе и строительство новых гостиничных комплексов, других площадок для отдыха», — сказал он.

Также депутат отметил важность подобных кредитов для отрасли переработки сельхозпродукции.

«На фоне роста сбора первичного продукта, роста урожайности нам надо идти дальше, надо идти в переработку, надо идти в создание российского продукта высокого качества. Ну и, конечно, логистика — это то, чем сегодня заняты практически все регионы, практически все министерства, потому что логистика — это одно из важнейших условий для формирования технологического суверенитета», — добавил Кирьянов.

Парламентарий считает, что эти меры появляются после достаточно подробного обсуждения на различных площадках.

«Мы, безусловно, до конца лета ждём других предложений правительства такого характера, направленных именно на то, чтобы была сохранена стабильность в плане наличия рабочих мест, в плане источников дохода людей. Это одна из главных задач. Ну и, конечно, такие меры поддержки 3%, 4,5% абсолютно соответствует целям инфраструктурной поддержки экономики», — заключил Кирьянов.