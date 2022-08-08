Москва, 8 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительно 367 млн рублей для улучшения условий жизни сельских жителей. Эти денежные средства будут распределены между шестью субъектами РФ, сообщили 8 августа в пресс-службе правительства РФ. Их получат, в частности, Карачаево-Черкесия, Якутия, Псковская, Ростовская, Рязанская и Самарская области, говорится в постановлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Село

Больше всех из этой суммы достанется Самарской области — свыше 166 млн рублей. Более 63 млн рублей получит Псковская область, почти столько же выделили Рязанской области, Ростовской области предоставлено 44 млн рублей, Карачаево-Черкесии — 20 млн рублей, и 6 млн рублей получила Якутия.

На эти средства власти регионов реализуют в общей сложности 20 дополнительных мероприятий в рамках шести проектов по комплексному развитию сельских территорий.

«Речь идёт о строительстве и обновлении домов культуры, капитальном ремонте детских садов, школы и библиотеки, обустройстве спортивных площадок, возведении водопроводных сетей и очистных сооружений, закупке автобуса для центра досуга», — говорится в сообщении правительства РФ.

Как отмечено в постановлении, благодаря реализации этих планов улучшится жизнь 16 тыс. сельчан в 14 населённых пунктах.