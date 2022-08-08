Омск, 8 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Безработных в Омской области становится меньше. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщили в министерстве труда и социального развития Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По данным минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет чуть более 1%. Безработица в Омской области снижается с конца 2020 года. Тогда показатель достиг отметки в 5,1%. К августу 2021 года показатель регистрируемой безработицы снизился до 1,6%; спустя год — до 1,2%.

Добавим, на сегодняшний день в центрах занятости Омской области зарегистрировано менее 12 тысяч безработных. Потребность в работниках составляет более 40 тысяч вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с начала 2022 года трудоустроились с помощью службы занятости более 29 тысяч человек.

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