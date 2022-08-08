Донецк, 8 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Так, в 11:40 мск боевики ВСУ открыли огонь из Орловки по Червоногвардейскому району Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

В 11:43 из Первомайского по Куйбышевскому району Донецка киевские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

В 11:50 из Красногоровки по Кировскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 12:15 из Орловки по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено два снаряда калибра 155 мм.