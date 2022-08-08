Москва, 8 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Обращения президента Украины Владимира Зеленского в связи с референдумами на бывших украинских территориях адресуются не туда, куда следовало бы. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эти планы, они же у жителей региона. Это же не мы проводим референдумы. Поэтому тут, по всей видимости, надо понять, к кому господин Зеленский этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России? Если к гражданам России или руководству России, то в данном случае мы не верный адрес. Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хотят бы жить в его стране», — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов на территориях, где утерян контроль Киева, станет условием отказа от переговоров с Россией.