Томск, 8 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Томской области стоимость минимального продуктового набора в июне 2022 года превысила 6,1 тыс. рублей, что на 17,7% больше, чем в декабре 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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В частности, говядина за полгода в среднем подорожало с 405 рублей до 480 за 1 кг, свинина — с 315 до 330 рублей, мясо курицы — со 162 до 185 рублей. Цены на хлебобулочные изделия выросли до 82 рублей (+31 рубль), картофель - до 58 рублей (+13 рублей).

Наиболее резкий рост продемонстрировали чёрный чай (с 644 до 925 рублей за 1 кг), масло сливочное (с 514 до 653 рублей), а также рис (с 78 до 117 рублей).