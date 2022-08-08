Бухарест, 8 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В результате землетрясения магнитудой 2,9, произошедшего утром 8 августа в 07:01 утра в сейсмически опасной зоне Вранча уезда Бузэу на юго-востоке Румынии, поврежден местный Музей гончарного искусства (МГИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в региональной администрации.

Zeml.info Землетрясение

По некоторым данным, в помещениях музея разбились несколько экспонатов, представляющих историческую ценность. Кроме того, частично треснул фасад здания.

МГИ входит в международный путеводитель достопримечательностей Румынии.