Москва, , 13:05 — REGNUM Тему возможных референдумов на освобождённых Россией территориях Украины президенту страны Владимиру Зеленскому следует обсуждать с украинскими гражданами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 августа журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представитель Кремля прокомментировал видеообращение Зеленского, в котором тот пригрозил отсутствием любых переговоров с Россией в случае проведения референдумов. Песков обратил внимание, что проводить голосования собирается не Россия — таковы намерения украинского населения.

«Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска в ходе спецоперации освободили всю Херсонскую и 70% Запорожской области.

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