Екатеринбург, 8 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Жители Свердловской области держат на банковских вкладах 828 млрд рублей. Объём вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6-7%, сообщили журналистам в Уральском главном управлении Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Отмечается, что Свердловская область лидирует по объёму вкладов среди регионов УрФО. Далее следует Челябинская область и ХМАО-Югра. Там местные жители держат на банковских вкладах 516 и 429 млрд рублей соответственно.

Большую часть накоплений уральцы хранят в рублях. Сумма вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 40%.