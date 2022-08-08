Нурлат, Татарстан, 8 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Татарии 49-летнего мужчину будут судить по подозрению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном в 1995 году. Злоумышленник долгие годы скрывался, но был задержан в Северной Осетии, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По версии следствия, в городе Нурлате поздним вечером 11 марта 1995 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал требовать дать ему закурить у нескольких ранее незнакомых ему местных жителей и приехавшим к ним знакомым из Самары. За отказ в грубой форме мужчина пообещал расправиться с обидчиками. Он назначил им встречу в ночное время недалеко от сахарного завода.

Злоумышленник вместе со знакомым встретились с тремя мужчинами и открыли по ним стрельбу из неустановленного оружия. Раненые смогли скрыться от преступников на автомобиле. Позже пострадавших доставили в больницу, где двое мужчин в результате полученных ранений скончались.

Подозреваемых объявили в розыск. Тело одного из злоумышленников было обнаружено в Пензенской области. Мужчина утонул. Второго 3 августа 2022 года задержали в Северной Осетии. Он пытался восстановить паспорт и обратился под чужим именем в миграционную службу. Злоумышленник заключен под стражу.

Ранее ИА REGNUM передавало, жителя Татарии подозревают в покушении на убийство и участии в преступном сообществе. Он скрывался от следствия с 2003 года.

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