Тавда, Свердловская область, 8 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Пропавший в реке Тавде в Свердловской области 13-летний подросток не умел плавать. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

geralt Кольца на воде

При этом он занимался спортом в частности, играл в хоккей в городской команде. Его взрослый напарник пояснил полицейским, что лодка ударила их, когда перевернулась.

Сейчас ведутся поиски подростка. Задействованы четыре водолаза.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по факту ЧП проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, лодка перевернулась 7 августа. Подросток пропал, его взрослому напарнику удалось спастись.