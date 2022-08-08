Чебоксары, 8 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В августе в Чувашии зарегистрировано рекордное суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала лета. Летальные исходы регистрируют двое суток подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 8 августа, всего в Чувашии официально выявлено 82 847 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 и 7 августа лабораторно подтверждено соответственно 96 и 81 случай инфицирования.

Количество вылечившихся от ковида достигло 77 628 человек, доля выздоровевших составляет 93,7%. В то же время трое суток подряд снижается число госпитализаций: с 14-ти больных, направленных в больницы 5 августа, до трёх пациентов по итогам 7 августа.

Количество жертв пандемии продолжает расти. 6 и 7 августа умерли по одному пациенту с коронавирусом, всего скончались 4656 ковид-больных.

Отметим, что с начала лета рекордное количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом пришлось на 4 августа, когда было выявлено 137 носителей инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM , в настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составляет 9,3%.