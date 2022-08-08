Ростов-на-Дону, 8 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В школах Ростовской области будут преподавать учителя, которые прибыли из Донбасса. Об этом сообщает министерство общего и профессионального образования региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

В ведомстве уточнили, что 19 учителей из Донбасса трудоустроились в школы Ростовской области и с 1 сентября начнут работать с донскими учениками, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что вместе с работодателями других регионов России сформирован банк вакансий, в том числе с предоставлением жилья. Только в Ростовской области насчитывается более 50 тыс. вакансий.