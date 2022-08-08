Москва, 8 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Более трети жителей России готов получать меньшую зарплату ради того, чтобы работать в удалённом режиме. Это 8 августа следует из результатов исследования IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJоb.

Удаленная работа

Уточняется, что в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, профессия которых предполагает возможность трудиться удаленно.

Согласно полученным результатам, 38% респондентов готовы к понижению зарплаты ради удаленной работы, так как сокращение дохода, по их мнению, будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома.

При этом 20% опрошенных готовы отказаться от 5% своей зарплаты, 10% — от 10% заработка, 2% — на 15% снижения доходов и ещё 3% - на снижение его на четверть. Также 39% респондентов заявили, что не готовы к снижению зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1августа из другого опроса исследовательского центра портала Superjob.ru стало известно, что жители России стали реже брать взаймы.