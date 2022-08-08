Джакарта, 8 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Правительство провинции Восточная Нуса Тенггара в Индонезии отложило введение новых тарифов на въезд на туристический островов Комодо и посещение парка с варанами до 1 января 2023 года, сообщает CNN Indonesia.

Vassil Варан

«Правительство сохраняет старый тариф на островах Комодо и Падар. Введение нового тарифа в размере 3,75 млн индонезийских рупий ($252) вступит в силу с 1 января 2023 года», — заявили в управлении туризма провинции Восточная Нуса Тенггара.

В период с августа по декабрь 2022 года туристы, как местные, так и иностранные, которые приезжают на острова Комодо и Падар, по-прежнему должны будут заплатить 75 тысяч индонезийских рупий ($5) для внутренних туристов и 150 тысяч индонезийских рупий ($10) для иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Западного Сулавеси в Индонезии нашли сотни фрагментов древних монет голландской эпохи.