Бишкек, 8 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В истории каждой страны есть великие события и трагические страницы. Но переписывая историю в угоду иностранным грантодателям, нужно понимать риски, связанные с этим. Такое мнение 8 августа высказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

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По мнению эксперта, «историю своей страны нужно изучать и ей нужно обучать детей».

«Но она не должна становится оружием в чужих руках. История — это обоюдоострое оружие. Почему-то на постсоветском пространстве выборочным изучением отдельных событий в истории занимаются прозападные активисты, которых финансируют фонды США, Европейского союза и Великобритании», — сказал он.

Сариев напомнил, что «западные грантодатели выделяют деньги на якобы «изучение» истории и ликвидации «белых пятен», но на самом деле — воспитывают у нового поколения неприязнь к нашим геополитическим партнерам — России и Китаю».

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«Тема истории целенаправленно накачивается в Киргизии и Казахстане, как она накачивалась на Украине. В истории каждой страны есть трагические страницы, но есть и великое прошлое. В истории СССР — это победа в Великой Отечественной войне. В Киргизии каждый год проходит шествие Бессмертного полка, как дань памяти подвигу наших дедов и прадедов. Но об этом не говорят, акцентируясь на трагедии войны», — пояснил собеседник.

Политолог привел другой пример — «тема голода 30-х и 40-х годов на Украине и в Казахстане».

«То, что произошло тогда — огромная трагедия для нашей страны, но ее подают как «целенаправленное уничтожение» народов. Употребляется даже термин «геноцид». Но почему-то Великобритания умалчивает о своей колониальной политике, которую они проводили в Индии до обретения последней независимости. А США почему-то молчит о настоящем геноциде, который они устроили индейцам. Это лицемерие и двойные стандарты», — высказался эксперт.

Политолог считает, что избежать рисков, связанных с изучением и трактовкой истории в Киргизии можно только одним путем — нужно привлекать к работе отечественных историков.

«Труд историков должно оплачивать государство. Не иностранные фонды, откуда бы они не были — из России, США, Великобритании или Турции. Иначе мы получим ту трактовку, которая выгодна кому-то из внешних игроков. В глобальном смысле, это может отразиться на нашей безопасности», — резюмировал Сариев.

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