* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Некоторые жители района «Даште-Барчи» в западной части Кабула жалуются на жестокое и унижающее отношение боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в дни траурных церемоний месяца Мухаррам.

Dean11122 Террористы

Они рассказали в интервью газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) унижают и оскорбляют людей под предлогом принятия мер безопасности. По их словам, радикалы перекрыли многие улицы, а в мечетях и хусейниях жестоко обращаются с участниками траурных церемоний Ашура.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также разграбили несколько домов в «Даште-Барчи». Местные жители говорят, что вместо поддержания порядка талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сами являются главными виновниками неразберихи и произвола в этом районе.

Они добавляют, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также применяют насилие в публичных местах и в нескольких случаях избивали мирных граждан. Например, на фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили человека в одной из чайхан.

Следует отметить, что в последние годы жители западной части Кабула сами принимали меры безопасности при проведении траурных мероприятий в месяце Мухаррам и предотвратили ряд инцидентов, несмотря на высокие угрозы безопасности. Всё это происходит на фоне террористических атак в западной части Кабула.