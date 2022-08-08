Сеул, 8 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1480 человек. Об этом 8 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 8 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 091 614 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1178 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 655 383 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 8711 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 490 506 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 211 874 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 183 097 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 55 292 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 20 544 420.

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