Томск, 8 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Десять человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 133 946.

Выздоровели после COVID-19 в области 131 984 пациента, в том числе 29 за сутки. Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 874 человека.