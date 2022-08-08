Ханты-Мансийск, 8 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Югре утонул 15-летний подросток на озере в районе 10-го километра дороги Нижневартовск — Радужный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Поиски утонувших детей

Трагедия произошла поздно вечером 7 августа. Подросток купался в водоёме вместе с товарищами. В 23:20 (21:30 мск) тело утонувшего школьника подняли из воды.

По данным МЧС, это уже пятый ребёнок, утонувший в Югре летом этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (Югра) утонули 34-летняя женщина и её 12-летняя дочь.