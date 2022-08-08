Москва, 8 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи провёл также встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым обсуждались вопросы социально-экономического развития республики. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось, но главным образом всё-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики», — заявил Песков.

«Республика важная, большая. И каждый раз президент это обсуждает с главой», — указал он.