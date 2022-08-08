Элиста, 8 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Элисте завершено расследование уголовного дела о халатности бывшего чиновника при обеспечении жильём детей-сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 8 августа.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в октябре–декабре 2019 года министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии заключило с четырьмя жителями Элисты контракты на приобретение в собственность республики квартир в 10-м микрорайоне для их предоставления детям-сиротам. В этот период начальник отдела правовой и кадровой работы ведомства предварительно не осмотрел квартиры, которые не соответствовали техническим характеристикам. Кроме того, дом не был подключён к централизованной городской канализации.

Квартиры по договору найма жилья были предоставлены для постоянного проживания сиротам. Потерпевшими признаны четыре человека.

Материалы уголовного дела о халатности с обвинительным заключением переданы прокурору.