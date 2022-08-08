Екатеринбург, 8 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело о неоказании медицинской помощи 73-летней жительнице Верхней Туры. Об этом 8 августа сообщает областное управление СКР.

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Его завели по части 2 статьи 109 УК РФ, которая предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Виновным грозит до трёх лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина скончалась в больнице Нижнего Тагила через несколько часов ожидания медицинской помощи. Происшествие вызвало на Урале широкий резонанс.