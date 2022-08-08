Москва, , 13:37 — REGNUM Известный режиссёр Никита Михалков рассказал о положении российских артистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 8 августа.

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — заявил Михалков. Он также отметил, что уехавшие артисты по-прежнему нужны части элиты, которая с их помощью достигала собственных целей, не связанных с интересами страны.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков снимет супергеройский фильм в ответ картинам Marvel. Будущая лента получит название «Кракен», а в её съёмках поучаствуют Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Безруков и Милош Бикович.

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