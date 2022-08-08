Путин встретится с губернатором Белгородской области
Москва, 8 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретится 8 августа с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Встреча запланирована в середине дня. Будет уделено внимание вопросам социально-экономического развития.
«Область, которая сейчас часто на слуху по понятным причинам. Но главное — вопросы социально-экономического развития, как это обычно бывает на беседах президента с главами регионов», — заявил Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 8 августа продлили жёлтый уровень террористической опасности.