Москва, 8 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только после того, как предварительную работу проделают делегации переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал предложение Реджепа Эрдогана провести в Турции переговоры Путина и Зеленского.

По словам Пескова, спецоперация России на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей. Личная встреча глав государства возможна только после того, как домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Поскольку этот элемент отсутствует, предпосылок для встречи нет.