Москва, 8 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Никаких оснований для организации встречи глав России и Украины в настоящий момент нет. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается встречи на высшем уровне между президентом Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует», — заявил Песков.

«Необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи в настоящий момент нет», — указал он.

По его словам, в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».