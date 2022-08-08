8 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Во всех сферах, кроме политической и военной, они сближаются, а не отдаляются друг от друга. Большая же часть существующих разногласий поощряется именно США и индустрией «экспертов по Китаю», которые процветают, как навозные жуки, на потенциале конфликта.

Максим Исаев, , 19:58 — REGNUM Похоже, что политика США в отношении Китая формулируется и комментируется взрослыми, которых травили в начальной школе: они во всем видят «запугивание», «слабость» и «необходимость дать отпор» и фантазируют о том, что кто-то или что-то (может быть, авианосная группа?) придет и спасет их и не даст отнять у них в очередной раз данных мамой денег на обед. Америка кажется достаточно глупой, чтобы играть в эту игру. А глуп ли настолько Пекин, задается вопросом Питер ван Бурен в статье, вышедшей 8 августа в The American Conservative.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Всем известно, что Нэнси Пелоси, которой, вероятно, осталось всего пару месяцев в качестве спикера палаты представителей, решила провести свои летние каникулы, возбуждая весь Азиатско-Тихоокеанский регион с явной целью удовлетворить свое эго. Всего через несколько дней после завершения американских учений RIMPAC 2022 «задира» Пелоси «толкнула» Джо Байдена в грязную лужу и сказала, что направляется в Тайбэй.

Тем, кто беспокоится о «проявлении слабости», стоит обратить внимание вот на что: Байден оказался слишком слаб, чтобы сказать члену своей партии держаться подальше от неприятностей, когда он был болен COVID-19, он же не смог взять под контроль инфляцию и выкопал еще более глубокую яму на Украине.

На этой неделе никому не было необходимости посещать Тайвань. Не было ни назревающего кризиса, ни события, требующего от кого-либо «встать на сторону Тайбэя», поддержать тайваньскую демократию или начать носить цветные маски. Эта каша была заварена Нэнси Пелоси, усугублена Джо Байденом и раздута китайцами.

Нэнси Пелоси RYAN SAAVEDRA

«Помните совет, который давала мама по поводу хулиганов», — спрашивает читателей ван Буран: «Не обращайте на них внимание, и они отстанут». Можно представить себе, как Пекин, «послушав маму», заявил бы: «Мы слышали, что Нэнси собирается в Тайбэй. Ни Нэнси, ни Тайбэй не имеют особого значения для будущей величайшей экономики в мире, поэтому мы не станет обращать внимание на них обоих». Если от Пекина потребуется комментарий, он, возможно, добавил бы: «Мы надеемся, что Нэнси подавится своим ужином». И на этом всё бы закончилось.

Но пока задира Нэнси воображала, что даст отпор Пекину-хулигану, довольно скоро к ней присоединились все. Итак, The New York Times — привыкшая, что у неё отбирают деньги на обед — заявила, что «хулиганы часто ищут проверки сил, чтобы исследовать признаки слабости. И они всегда рассматривают усилия по примирению как свидетельство капитуляции».

Издание даже цитирует Сунь-Цзы (ван Бурен призвал читателей обратить внимание, что если эксперт цитирует этого китайского стратега, стоит ожидать, что в статье будет написана какая-то чушь).

«Если бы Пекин, — продолжали в The New York Times, — добился своего в таком, казалось бы, незначительном деле, как визит Пелоси, это не было бы просто символической победой в дипломатической интермедии. Это изменило бы правила игры. Вместо того, чтобы предотвратить дипломатический кризис, она [отмена визита] ускорила бы стратегическую катастрофу: дальнейшая изоляция демократического союзника и ключевого экономического партнера США в качестве прелюдии к капитуляции, войне или тому и другому».

Вот как получается. Оказывается, что США чудом избежали стратегической катастрофы, переломного момента, чуть не совершив первый шаг в сторону капитуляции или войны… или того и другого!

«Здорово! К счастью для нас, Нэнси благополучно посадила самолет в Тайбэе», — подчеркнул ван Бурен.

Настало время серьезности. Китай не собирается воевать с Тайванем. После того, как весь дым рассеялся и количество полетов было подсчитано, Китай сделал только одну существенную вещь, чтобы наказать Тайвань: он остановил импорт тайваньских закусок (включая печенье и выпечку в преддверии сезона лунных пряников) как раз перед прибытием Пелоси. Это не похоже, если оставить в стороне предостережение Сунь-Цзы, ни на войну, ни на капитуляцию. Однако на самом деле это не имеет значения. Как и визит Пелоси.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая chinamil.com.cn

Надо ли напоминать историю тайваньско-китайских отношений? В период с 1991 г. по март 2020 г. инвестиции Тайваня в Китай достигли в общей сложности $188,5 млрд, что больше, чем инвестиции Китая в США. В 2019 году объем торговли через пролив составил $149,2 млрд. В сентябре прошлого года Китай подал заявку на присоединение к новому Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Неделей позже, когда Пекин не возражал, Тайвань также подал заявку на вступление.

Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня. «Одна страна, две системы» не только поддерживала мир на протяжении десятилетий, но и оказалась чертовски выгодной для обеих сторон. Как сказал Дэн Сяопин об этом типе modus vivendi: «Кого волнует, какого цвета кошка, если она ловит мышей?» Китай может однажды попытаться купить Тайвань, но до тех пор какой у него будет стимул сбрасывать бомбы на одного из своих лучших клиентов? Тайвань даже присутствовал на той же Олимпиаде в Пекине. Пелоси считала, что США должны ее бойкотировать.

Нападение на Тайвань, скорее всего, заставит напуганные Японию и Южную Корею перешагнуть ядерный порог. Таким образом, Китай столкнется с более сильными врагами. Кроме того, серьезное нападение на Тайвань нанесет серьезный ущерб его экономике, а стабильная экономика — это то, что Си, несомненно, увидит в качестве награды. Наконец, при нападении на Тайвань китайцы будут убивать китайцев, людей, говорящих на одном языке и разделяющих культуру, насчитывающую несколько тысячелетий.

До пандемии коронавируса из Китая на Тайвань ездили до 2,68 млн туристов, многие из которых были в гостях у родственников. С 2011 года между КНР и Тайванем началась программа обмена студентами, и на сегодняшний день на острове обучается около 25 тыс. детей из материкового Китая. Даже «успешная» атака была бы почти политическим самоубийством для Си. Вторжение на Тайвань оставит Китай в политической изоляции, нанесет экономический ущерб и подорвет его репутацию. Неудачная атака может привести к провозглашению Тайванем независимости, которую Китай не сможет остановить.

Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии Gov.cn

Проявление осторожности — это не умиротворение. Каждый дипломатический ход не является полным спектром взвешивания силы. События на площади Тяньаньмэнь произошли 33 года назад, с тех пор власть в КНР менялась не раз. Гонконг был отнят у Китая и колонизирован британцами, однако потом, когда он оказался вновь под контролем Пекина, ему был возвращен почти такой же статус, как и прежде. То же самое можно сказать про Макао и португальцев. США воевали с Китаем напрямую во Вьетнаме и Корее, и это не перекинулось на Тайвань. Китай получил ядерное оружие, но не вторгся на Тайвань.

Сила и слабость не зависят от одного визита того или иного политика столь же близкого к концу пребывания в должности, как Нэнси Пелоси. Хулиганы будут запугивать, но Китай и Тайвань не в таких отношениях. Они существуют в сложном дипломатическом танце, который затмевают огромные объемы торговли, инвестиций и путешествий по обе стороны пролива. Во всех сферах, кроме политической и военной, они сближаются, а не отдаляются друг от друга. Большая же часть существующих разногласий поощряется именно США и индустрией «экспертов по Китаю», которые процветают, как навозные жуки, на потенциале конфликта.