Киев, , 15:10 — REGNUM СБУ готова убивать всех, кого считает врагами, и остановить это может лишь продвижение российских вооруженных сил. Об этом 8 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Для СБУ и других силовых структур Украины нет никаких тормозов. Они готовы убивать тех, кого считают врагами, направо и налево. Священник, женщина, старик, инвалид — всё это не имеет для них никакого значения», — заявил эксперт.

Остановить эти убийства могут две вещи. Первая — успехи СВО и дальнейшее продвижение российских войск вглубь Украины. Вторая — прямое указание с Запада прекратить расправы, считает Трухачёв.

«Скорее всего, второе последует только при наличии первого условия» — заключил политолог.

Напомним, что ранее в соцсетях появились сообщения об убийстве Службой безопасности Украины священника Украинской православной церкви Московского Патриархата Сергия Тарасова.