Москва, 8 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Очередной обстрел Украиной Антоновского моста в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не привел к серьезным последствиям для объекта. Об этом 8 августа заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

По его словам, хваленое американское оружие смогло сделать только одно новое отверстие в дорожном полотне моста.

«Очередная ракета, которая прилетела по мосту сделала ещё одну дырку — только одну. Одно новое отверстие в мосту — только одна ракета долетела. И по всем украинским публикам это демонстрируется, как великое достижение украинской армии», — сказал Стремоусов.