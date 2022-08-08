Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Миллиардер, глава Yard Group Андрей Кошкин построит гостиницу рядом со своим апарт-отелем в центре Санкт-Петербурга, сообщило 8 августа в издание «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Участок сложной конфигурации площадью 2252 кв. м. расположен во дворе за двумя действующими гостиничными объектами на углу Херсонской улицы и улицы Александра Невского.

Согласно генеральному плану, надел отнесён к общественно–деловой зоне (зона Д), по Правилам землепользования и застройки — к общественно–деловой подзоне объектов многофункциональной общественно–деловой застройки и жилых домов (ТД1–1).

Опрошенные участники рынка уточняют, что локация очень удачная для строительства апарт-отеля или гостиницы, так как рядом находятся Невский проспект, станции метро, кафе, рестораны и магазины. По предварительной оценке, инвестиции в строительство составят от 800 млн до 1 млрд рублей в зависимости от уровня объекта и инженерной начинки.