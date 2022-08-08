Чебоксары, 8 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих сентябрьских выборах на один мандат в среднем претендуют три кандидата, при этом некоторые кандидаты выдвигаются одновременно в нескольких муниципальных округах. Рекордным является выдвижение одного из претендентов сразу в четырёх округах. Об этом заявил на планёрке в правительстве республики 8 августа зампредседателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Chuvash.izbirkom.ru Заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов

В республике предстоит выбрать 385 депутатов, в том числе 375 народных избранников определят в 15 представительных органах вновь сформированных муниципальных округах. Для участия в выборах выдвинулись 1243 кандидата, в том числе 1031 претендент представляет девять политических партий.

«На бумаге довольно солидное представительство политических партий — девять партий выдвинули кандидатов, но с точки зрения количества кандидатов и качества работы отдельных партий есть нюансы. Очевидно, что большинство политических партий, в том числе представленные как в Госдуме, так и Госсовете Чувашии, испытывает острый дефицит кадров, поэтому такое небольшое число кандидатов даже для тех партий, которые освобождены от сбора подписей», — сказал Игорь Михайлов.

По его словам, на один мандат в среднем претендуют три кандидата. Самая большая конкуренция — в Чебоксарском муниципальном округе, где на 21 депутатское место выдвинулись 99 кандидатов.

«Пример: даже у КПРФ порядка 35 кандидатов выдвигаются одновременно в нескольких округах, в двух — трёх. А рекорд принадлежит одному кандидату, который одновременно выдвигается сразу в четырёх муниципальных округах. С точки зрения закона здесь запрета нет, наверное, но подобная тактика говорит сама за себя: ранее подобные случаи, технологии среди партий в Чувашии как-то не наблюдались», — сказал замглавы республиканского избиркома.

По его мнению, избирательная кампания в Чувашии проходит «в конкурентной борьбе, в условиях состязательности, пока нет существенных жалоб и обращений». Подан один судебный иск на решение избирательной комиссии: кандидату в Чебоксарском округе отказали в регистрации из-за подписей.

Как сообщало ИА REGNUM , Единый день голосования пройдёт 11 сентября. В «выборных» муниципальных образованиях Чувашии депутатов изберут по мажоритарной системе (по округам).