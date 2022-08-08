В ЦИК Чувашии заявили о новых выборных технологиях
Чебоксары, 8 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих сентябрьских выборах на один мандат в среднем претендуют три кандидата, при этом некоторые кандидаты выдвигаются одновременно в нескольких муниципальных округах. Рекордным является выдвижение одного из претендентов сразу в четырёх округах. Об этом заявил на планёрке в правительстве республики 8 августа зампредседателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
В республике предстоит выбрать 385 депутатов, в том числе 375 народных избранников определят в 15 представительных органах вновь сформированных муниципальных округах. Для участия в выборах выдвинулись 1243 кандидата, в том числе 1031 претендент представляет девять политических партий.
«Единую Россию» представляют 389 кандидатов, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 297, КПРФ – 250, ЛДПР – 59, партию пенсионеров – 15, «Новых людей» — 13, «Зелёных» — 9, «Коммунистов России» — 2, партию социальной защиты – 1.
По его словам, на один мандат в среднем претендуют три кандидата. Самая большая конкуренция — в Чебоксарском муниципальном округе, где на 21 депутатское место выдвинулись 99 кандидатов.
По его мнению, избирательная кампания в Чувашии проходит «в конкурентной борьбе, в условиях состязательности, пока нет существенных жалоб и обращений». Подан один судебный иск на решение избирательной комиссии: кандидату в Чебоксарском округе отказали в регистрации из-за подписей.
Как сообщало ИА REGNUM , Единый день голосования пройдёт 11 сентября. В «выборных» муниципальных образованиях Чувашии депутатов изберут по мажоритарной системе (по округам).