Абакан, 8 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Хакасии сохраняется «эпидемиологическое неблагополучие» по COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе выявлено 247 случаев COVID-19. Это в 1,9 раза выше уровня предыдущей недели.

«По месту инфицирования наибольший удельный вес связан с посещением объектов с массовым скоплением людей (39%), а также инфицированием в семейных очагах (38%), контактом, обусловленным пребыванием по месту работы (14,9%)», — говорится в сообщении. На завозные случаи приходится 8,1%.

Добавим, по информации федерального оперштаба, в Хакасии по состоянию на 8 августа выявлено 88 770 носителей коронавируса (+35 за сутки), выздоровел 86 061 человек (+7), скончались 2415 ковид-пациентов (+0).