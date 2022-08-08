Москва, 8 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Усилия по организации переговоров между Россией и Украиной оказались тщетными. Об этом 8 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент Эрдоган неоднократно предлагал услуги и прикладывал усилия, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. Президент также продолжает такую политическую волю проявлять. Прикладывать усилия, чтобы помочь такому процессу», — заявил Песков.

«Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков ушла с радаров — в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается до выполнения поставленных целей», — подчеркнул он.