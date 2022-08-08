Кабул, 8 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика пакистанские солдаты убили пастуха и угнали его отару. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Пастух был убит в результате обстрела пакистанскими солдатами афганского приграничного района Харсин в уезде Бармал. Согласно источникам, после этого пакистанские солдаты проникли на территорию Афганистана и угнали 80 его овец.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, на прошлой неделе трое афганских граждан были убиты пакистанскими военными в уезде Данд Ва Патан провинции Пактия.