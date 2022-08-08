Уфа, 8 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Подозреваемого в вандализме задержали в Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Приморск-адм.рф Вандализм в Приморске

Сообщается, что 7 августа в полицию с заявлением обратился специалист по благоустройству администрации города Ишимбая, который сообщил, что в городском парке «Победы» неизвестные повалили пять гранитных информационных плит, которые были установлены перед орудиями и военной бронетехникой.

Отмечается, что стражи порядка оперативно установили подозреваемого, которым оказался ранее не раз судимый местный житель 1982 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан, находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вандализма.

Отмечается, что в отношении подозреваемого также начато административное разбирательство по факту мелкого хищения.