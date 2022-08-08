Москва, 8 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Два промышленных объекта — предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения — введены в эксплуатацию в западной части Боливии в городе Эль-Альто, сообщили в пресс-службе ГК «Росатаом».

Ядерная медицина

В госкорпорации отметили, что в предклиническом циклотронно-радиофармакологическом комплексе жители Боливии смогут проходить медицинское обследование с помощью передовых препаратов ядерной медицины. Клинические исследования смогут проходить более 5 тыс. пациентов в год.

В многоцелевом центре облучения можно продлить срок годности и обрабатывать свыше 70 тонн различных видов сельскохозяйственных культур. Также центр облучения может использоваться в секторе здравоохранения для стерилизации медицинских изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Русатом Гринвэй» (дочернее предприятие госкорпорации «Росатом») намерена построить в Дзержинске экотехнопарк.

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