Бухарест, 8 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 7 июля с высокопоставленными представителями Румынии и руководством государственной энергетической компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Поскольку энергетический кризис стал реальностью из-за ситуации на Украине, я знаю, что Румыния проводит политику энергетической независимости», — сообщил спикер южнокорейского парламента.

Представитель Южной Кореи добавил, что осведомлен о том, что Румыния сотрудничает с США в вопросе строительства новой атомной электростанции и внедрении малых модульных реакторов, а также предложил активизировать трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Бухарестом в области атомной энергетики.

«Я надеюсь на тесное сотрудничество с Южной Корее в ядерно-энергетическом секторе, которая является стратегическим партнером Румынии», — заявил глава государственной атомной компании Космин Гита.

В тот же день Ким Чжин Пхё встретился с соотечественниками и выслушал трудности, с которыми сталкиваются корейцы в Румынии.