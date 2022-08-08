Чебоксары, 8 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии проходят 24 избирательные кампании в 15 муниципальных образованиях. На один мандат в среднем претендуют три кандидата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 8 августа заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов на планёрке в администрации главы республики.

Cap.ru Логотип ЦИК Чувашии

Единый день голосования пройдёт 11 сентября. В Чувашии состоятся 24 избирательные кампании, по итогам которых будут замещены 385 мандатов, в том числе 375 депутатов изберут в 15 представительных органах вновь сформированных муниципальных округах. В голосовании смогут принять участие 44% избирателей, зарегистрированных в республике.

Для участия в выборах выдвинулись 1243 кандидата, в том числе 1031 претендент представляет девять политических партий. Игорь Михайлов сообщил, что «Единую Россию» представляют 389 кандидатов, от «СР — Патриоты — За правду» выдвинуты 297, КПРФ делегировала 250 человек, ЛДПР — 59, российская партия пенсионеров — 15, «Новые люди» — 13, «Зелёные» — 9, «Коммунисты России» — 2, партия социальной защиты – 1.

«На один мандат в среднем претендуют три кандидата. Во всех округах присутствуют по два и более кандидатов. Наибольшее число кандидатов выдвинуто в Чебоксарском муниципальном округе — 99 кандидатов на 21 депутатский мандат», — добавил замглавы ЦИК Чувашии.

Регистрация завершается 10 августа. В настоящее время республиканский избирком зарегистрировал 1067 кандидатов: 120 самовыдвиженцев и 947 партийных кандидатов. Отказано в регистрации 21 претенденту, основная причина отказов — недостаточное число достоверных подписей и сокрытие сведений о своей судимости.

37 кандидатов утратили статус кандидата в связи с отказом от участия либо отсутствием необходимого пакета документов для регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии началась административная реформа, в результаты которой начали образовывать муниципальные округа. «Пилотами» стал Красноармейский и Шумерлинский районы, затем — ещё 19 муниципальных образований.