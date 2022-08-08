Москва, 8 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Украинские власти передают Польше контроль над наиболее перспективными отраслями экономики. Об этом 8 августа сообщили в Службе внешней разведки России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В ведомстве рассказали о постепенной реализации Варшавой далекоидущих планов в отношении Украины.

«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — говорится в информации на сайте СВР.

Отмечается, что речь идёт, в первую очередь, об аграрной сфере. Польские компании скупают украинскую продукцию по заниженным ценам, рассказали в разведывательном ведомстве. Так, ячмень продавался по цене 30 долларов за тонну — примерно в пять раз ниже рыночной стоимости.

Также Польша инвестирует в создание транспортной и логистической инфраструктуры для вывоза аграрной продукции с Украины.