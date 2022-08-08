Геленджик, Краснодарский край, 8 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае проводится проверка по факту осквернения Вечного огня в Геленджике. Видеокадры с места происшествия ранее появились в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

На кадрах видно, как девушка стоит на Вечном огне. Инцидент случился на улице Революционной, где установлен памятник «Воину-победителю». На замечание прохожего о недопустимости такого поведения героиня ролика ответила что-то невнятное.

Полиция уже начала проверку, в рамках которой занялась поиском подозреваемой в осквернении Вечного огня.

«По факту выявленного в социальных сетях видео ОМВД России по Геленджику материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — цитирует «Комсомольская правда» представителя пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.