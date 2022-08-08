* талибы — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 8 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В афганском городе Бамиан пропал обменщик валюты, при котором было 14 600 долларов США, 550 000 афгани, а также его автомобиль. После розысков было установлено, что он был арестован солдатами 5-й бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расквартированной в провинции. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Местные источники сообщают, что обменщика валюты зовут Наджиб, он является жителем уезда Лал-ва-Сарджангал провинции Гор.

Однако представитель полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане Мохаммад Хавани Раса опроверг эту новость и заявил, что «в провинции не пропал ни один обменщик валюты, и ни у кого не было украдено ни пула (ни копейки)».