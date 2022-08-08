Тайбэй, 8 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Учения с боевыми стрельбами проведут для проверки боеспособности армии Вооружённые силы Тайваня на юге острова с 9 по 11 августа. Об этом 8 августа сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«9 и 11 числа (августа — ред.) в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе манёвров будут проведены стрельбы из гаубиц калибра 155 мм и миномётов калибра 120 мм. При этом добавляется, что также на 5 сентября 2022 года намечены ежегодные учения в уезде Пиндун и в них будут задействованы американские вертолеты AH-64E Apache.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Австралии призвал Китай к сдержанности на фоне тайваньского кризиса.