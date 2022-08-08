Оренбург, 8 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области от укусов клещей пострадал 2631 человек, в том числе 1028 детей, сообщили 8 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Kaluganews.com Клещ

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 342 человека. Больше всего новых случаев клещевых атак зафиксировано в Оренбурге (764), Бузулуке (318), Новотроицке (179), а также Оренбургском (124) и Сакмарском (103) районах.

Стоит отметить, по состоянию на 24 августа в Оренбуржье числилось 2502 пострадавших, среди которых 950 — это дети.