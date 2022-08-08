Уфа, 8 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Обелиск в честь участников Великой Отечественной войны открыли в одной из деревень Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сообщается, что в Великой Отечественной войне приняли участие 79 жителей деревни Актюба, половина которых не вернулись домой. Свыше 120 местных жителей были награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».

Отмечается, что жители деревни давно хотели возвести и увековечить памяти воинов-земляков. Они организовали сбор средств, поименно восстановили списки всех участников войны.

В торжественном мероприятии приняли участие и сотрудники Главного управления МЧС России по региону, а также волонтеры МЧС. Участники возложили цветы к обелиску, почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.