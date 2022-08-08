Ярославль, 8 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Ярославская епархия получила в бессрочное безвозмездное пользование здание храма на территории больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. Об этом рассказали в Ярославской митрополии.

Ярославская митрополия Переданное здание

До 1917 года на территории медицинского учреждения было три храма, теперь церковь будет одна. Она примыкает к отделению патологической анатомии больницы.

«Необходимость иметь храм для окормления больных уже давно была продиктована спецификой служения больницы. Сложнейшие операции в области ортопедии, лечения ожогов, нейрохирургии, сопряженные с экстренными ситуациями, всегда проводились в этой больнице. Наличие больничного храма, служение священника — больничного капеллана позволит наладить духовное окормление больных и медицинского персонала», — пояснили в Ярославской митрополии.

Соответствующие документы о передаче здания между больницей и епархией уже подписаны, готовится освящение нового храма.