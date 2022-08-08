Москва, 8 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский больше не в почёте у США. Об этом говорит поток критики в адрес украинского лидера, пишет 8 августа обозреватель Виктория Никифорова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Она отмечает, что критиковать Зеленского принялись конгрессмены, журналисты, правозащитники. В частности, в Вашингтоне стали громко заявлять о разворовывании на Украине американских денег и перепродаже западного оружия.

«Западные СМИ замалчивают все те ужасы, которые творятся при Зеленском с этническими русскими на Украине», — цитирует Никифорова в статье для РИА Новости ведущего Sky News Кори Бернарди.

Вместо Зеленского на Западе теперь пишут про «легенду» «украинского сопротивления», «железного генерала» — главу украинского Генштаба Валерия Залужного. Генерал и прежде находился с Зеленским в конфликте.

«Глобальный обком попросту начал подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется», — пояснила Никифорова.

Читайте также: Экс-разведчик США: Байден может остановить Зеленского одним звонком