Москва, 8 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. С демонтажем памятника «Мир во всем мире» Финляндия идет в трагичное прошлое, считает сенатор Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году.

«Ну, что ж, верной дорогой идёте дорогие финские соседи. Правда дорога это не в будущее, а в прошлое. В прошлое, которое было очень трагичным для народа Финляндии…» — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скульптура «Мир во всем мире» высотой более пяти метров представляет собой группу людей с разных континентов Земли. Одной рукой каждый из них держит глобус, обрамленный ветвями.

Дальнейшую судьбу памятника будут решать музей и власти города.