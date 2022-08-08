Оренбург, 8 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 101 заражение коронавирусом. Это на 19 больше, чем днём ранее, сообщает 8 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С 3 августа суточный показатель стабильно растёт. С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 218 891.

В настоящее время в больницах лечение от COVID-19 получают 58 человек. Состояние четырёх оренбуржцев оценивается как тяжёлое. На кислородной поддержке находятся 16 пациентов.

За последние сутки в стационары поступили два человека. Предыдущий показатель госпитализаций снизился втрое.